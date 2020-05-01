01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Makyajsız fotoğrafıyla gündeme gelen Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 15:43
  • 1
  • 68
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

  • 2
  • 68
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Deniz Seki

  • 3
  • 68
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru
  • 4
  • 68
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Gamze Özçelik

  • 5
  • 68
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru