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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai yeni sezonda da ekranlarda birinciliği kimseye bırakmadı. Dizinin yeni sezonda tekrar ekranlara gelmesiyle dizinin başrol oyuncuları da dikkatleri üzerine çekti. Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafındaki makyajsız doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 17:09
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Burcu Esmersoy

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Burcu Esmersoy

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Nurgül Yeşilçay

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Nurgül Yeşilçay