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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi? Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?
Hercai'nin yeni bölümünde Miran hem baba olma hem de babasına kavuşma heyecanı yaşarken Reyyan büyük bir tehlike altındadır. Tüm yaşananların Füsun'un planı olduğunu öğrenen Azize, Reyyan'a koşar. Ancak geç kalmıştır. Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? İşte Hercai'nin 51. Bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 14:31
Hazar'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahfuz'la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır.
Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar. Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır.
Nasuh, Miran'la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan'ın itirazıyla karşılaşır.
Miran'ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun'un uzattığı dostluk elini tutar. Ancak bu davranışı Nasuh'un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur.