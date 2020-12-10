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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Hercai'nin yeni bölümünde Miran hem baba olma hem de babasına kavuşma heyecanı yaşarken Reyyan büyük bir tehlike altındadır. Tüm yaşananların Füsun'un planı olduğunu öğrenen Azize, Reyyan'a koşar. Ancak geç kalmıştır. Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? İşte Hercai'nin 51. Bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 14:31
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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Hazar'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun.

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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Mahfuz'la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır.

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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar. Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır.

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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Nasuh, Miran'la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan'ın itirazıyla karşılaşır.

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Hercai’de Reyyan tehlike altında! Azize korkunç planı engelleyebilecek mi?

Miran'ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun'un uzattığı dostluk elini tutar. Ancak bu davranışı Nasuh'un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur.