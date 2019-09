Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yaz tatilindeki fotoğraflarıyla dikkat çeken Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Her Yerde Sen izleyicisinin dikkatini çekti. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Furkan Andıç ile Aybüke Pusat son günlerin konuşulan ismi oldu. Sevilen oyuncular Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aralarındaki yaş farkıyla dikkatleri çekti. Her Yerde Sen oyuncularının hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı.