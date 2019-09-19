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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yaz tatilindeki fotoğraflarıyla dikkat çeken Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Her Yerde Sen izleyicisinin dikkatini çekti. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Furkan Andıç ile Aybüke Pusat son günlerin konuşulan ismi oldu. Sevilen oyuncular Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aralarındaki yaş farkıyla dikkatleri çekti. Her Yerde Sen oyuncularının hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 17:20
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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yaz tatilindeki fotoğraflarıyla dikkat çeken Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Her Yerde Sen izleyicisinin dikkatini çekti. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Furkan Andıç ile Aybüke Pusat son günlerin konuşulan ismi oldu.

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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

Sevilen oyuncular Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aralarındaki yaş farkıyla dikkatleri çekti. Her Yerde Sen oyuncularının hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Sevenleri Furkan Andıç ve Aybüke Pusat arasındaki yaş farkını merak etti. İşte ünlülerin yaşları.

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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Her Yerde Sen oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971