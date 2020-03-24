24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. İçerde dizisinde yakaladığı başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdüren Damla Colbay'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 14:44
  • 1
  • 60
Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

  • 2
  • 60
Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KENAN İMİRZALİOĞLU

  • 3
  • 60
Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

SERENAY SARIKAYA

  • 4
  • 60
Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN

  • 5
  • 60
Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN