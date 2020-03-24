Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. İçerde dizisinde yakaladığı başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdüren Damla Colbay'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...