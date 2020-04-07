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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. İçerde dizisinde yakaladığı başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdüren Damla Colbay'ın özel hayatını mercek altına sevenleri boyunu merak etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:11
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin boyu…

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM