Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay herkesi şaşırttı! Meğer…

Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Zeynep karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. İçerde dizisinde yakaladığı başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdüren Damla Colbay'ın özel hayatını mercek altına sevenleri boyunu merak etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin boyu...