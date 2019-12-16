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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!
Hekimoğlu dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Timuçin Esen, sosyal medyada en çok aranan isimlerden oldu. Yer aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla televizyonun sevilen isimlerinden olan Timuçin Esen yeni dizisiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Dünyada izlenme rekorları kıran Doktor House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisindeki performansı merak edilen oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:48
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