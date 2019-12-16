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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

Hekimoğlu dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Timuçin Esen, sosyal medyada en çok aranan isimlerden oldu. Yer aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla televizyonun sevilen isimlerinden olan Timuçin Esen yeni dizisiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Dünyada izlenme rekorları kıran Doktor House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisindeki performansı merak edilen oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:48
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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

Hekimoğlu dizisiyle ekranlara dönmesi beklenen Timuçin Esen sosyal medyada en çok aranan isim oldu. Özel hayatı mercek altına alınan oyuncu hakkında en çok aranan konu boyu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin boyu…

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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

BURCU ÖZBERK - 162 CM

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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM