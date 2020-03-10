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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterine hayat veren Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk kez Gurbet Kadını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisinde gösterdiği başarılı performansın yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 14:00
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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA