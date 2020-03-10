Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterine hayat veren Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk kez Gurbet Kadını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisinde gösterdiği başarılı performansın yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...