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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen'in memleketi...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:48
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Okan Yalabık – Balıkesir

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Ebru Özkan – Ankara

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Damla Colbay – İzmir

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Kaan Yıldırım – İstanbul