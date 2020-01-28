Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen nereli? Timuçin Esen memleketiyle merak konusu oldu

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen'in memleketi...