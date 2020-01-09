Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'nin ifadesi alındı
İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Aleyna Tilki sıra beklediği sırada tartışma çıkardı. Başka bir yolcuyla kavga eden ve hakaret ettiği iddia edilen Tilki, güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
Giriş Tarihi: 09.01.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 17:02
Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.
Edinilen bilgilere göre Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
Bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran ünlü şarkıcı daha sonra pasaporttan geçti. Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki'yi havalimanında bulunan polis merkezine götürdü.
İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı.