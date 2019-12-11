Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

2020 yılında müzik hayatındaki 20'nci yılını kutlayacak olan Hande Yener özel bir albüm çalışmasına başladı. Yeni albümü için imajını da tamamen değiştiren Yener, yeni albümünün biten pop müziğe yeniden hayat vereceğini söyledi. Meslektaşları hakkında da şaşırtan açıklamalar yapan Hande Yener, "Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Pop müzikte güzel bir temizlik oldu. Mekanı cennet olsun hepsinin" dedi.