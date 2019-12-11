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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

2020 yılında müzik hayatındaki 20'nci yılını kutlayacak olan Hande Yener özel bir albüm çalışmasına başladı. Yeni albümü için imajını da tamamen değiştiren Yener, yeni albümünün biten pop müziğe yeniden hayat vereceğini söyledi. Meslektaşları hakkında da şaşırtan açıklamalar yapan Hande Yener, "Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Pop müzikte güzel bir temizlik oldu. Mekanı cennet olsun hepsinin" dedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:28
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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

2020 yılında 20. yıl özel albümünü çıkartmaya hazırlanan Hande Yener yeni albümünün, biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini söyledi.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

"RAP MÜZİK POP MÜZİĞİ YENDİ"

Pop müzikte gerileme olduğunu belirten Hande Yener "Rap müzik pop müziği" yendi diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

"Yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti." diyen Yener, "İğrenç müzik yapılıyor. Güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

HANDE YENER'İN 2020 İMAJI

Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan Hande Yener imaj değişikliği yapmıştı. Şarkıcı, "Değişim benim ilacım. Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" demişti.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

Müzik kariyerinde 20'nci yılı geride bırakan Hande Yener'in yaşı merak konusu oldu. İşte Hande Yener ve birçok ismin yaşı…