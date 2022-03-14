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Haberler Galeri Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Bürsin'i çabuk unutan Erçel'in ünlü iş insanıyla birliktelik yaşadığı öne sürüldü. İddiaların ardından bir aşk bombası da Kerem Bürsin'den geldi. Yakışıklı oyuncunun adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 09:20
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Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Yıllarca aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'dan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu rol arkadaşı Hande Erçel'le bozmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Geçtiğimiz nisan ayında dizi setinde başlayan aşklarıyla gündem olan ikili, Ocak ayında da yollarını ayırdı.

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Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in Kerem Bürsin'le olan tüm fotoğraflarını silmesi ve takibi bırakmasıyla dedikodu kazanı kaynadı.

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Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

Dedikoducular Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia etti.

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Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…

HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR

Ancak güzel oyuncu bunu kesin bir dille yalanlarken bir diğer iddia da Kerem Bürsin'le ilgili ortaya atıldı.