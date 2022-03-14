14 Mart 2022, Pazartesi
Hande Erçel’le ayrılan Kerem Bürsin’den aşk bombası! Spor spikeri ile…
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Bürsin'i çabuk unutan Erçel'in ünlü iş insanıyla birliktelik yaşadığı öne sürüldü. İddiaların ardından bir aşk bombası da Kerem Bürsin'den geldi. Yakışıklı oyuncunun adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor...
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 09:20
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