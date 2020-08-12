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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda görüntülendi. Bir reklam çekimi için orada bulunan Erçel, karşısında kameraları görünce şoke oldu. Hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Erçel ayrılık kararı hakkında da son noktayı koydu. Erçel, Bürsin'le ilgili soruyu duyunca da hızla aracına bindi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:00
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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

Murat Dalkılıç ile 3 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda objektiflere takıldı

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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

Beykoz'da bir markanın reklam çekiminde rol alan Hande Erçel, çıkışta basın mensuplarını görünce şoke oldu.

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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

Güzel oyuncuya, Murat Dalkılıç'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu.

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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.

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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı

26 yaşındaki oyuncunun, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı.