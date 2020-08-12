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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği! Soruları duyunca kaçtı
Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda görüntülendi. Bir reklam çekimi için orada bulunan Erçel, karşısında kameraları görünce şoke oldu. Hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Erçel ayrılık kararı hakkında da son noktayı koydu. Erçel, Bürsin'le ilgili soruyu duyunca da hızla aracına bindi.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:00
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