Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

İşte Hande Erçel'in o paylaşımı

"Ben senin dizine yatıyım,sen saçlarımı sev.Yanından geçerken birden boynumdan öp.. Senin kızın olmak en büyük şansım..Her adımım,beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için..

Ve çok güzelsin anne..."