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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

Hande Erçel, Ocak ayında mücadele verdiği kanser hastalığından hayatını kaybeden annesinin doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı. Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olmayı başaran Hande Erçel, annesi için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel için paylaştığı mesaj kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 20:15
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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

Hande Erçel 2019'un ilk ayında kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününde bir paylaşım yaptı. Hande Erçel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

İşte Hande Erçel'in o paylaşımı

"Ben senin dizine yatıyım,sen saçlarımı sev.Yanından geçerken birden boynumdan öp.. Senin kızın olmak en büyük şansım..Her adımım,beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için..
Ve çok güzelsin anne..."

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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

İşte ünlülerin anneleriyle olan pozları...

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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

Hande Erçel - Aylin Erçel

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Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı

Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca