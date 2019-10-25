BİZE ULAŞIN
Hande Erçel'in kanserden hayatını kaybeden annesine doğum günü mesajı duygulandırdı
Hande Erçel, Ocak ayında mücadele verdiği kanser hastalığından hayatını kaybeden annesinin doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı. Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olmayı başaran Hande Erçel, annesi için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel için paylaştığı mesaj kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 20:15
- 1
- 106
- 2
- 106
- 3
- 106
- 4
- 106
- 5
- 106