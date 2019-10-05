Hande Erçel'in bu halini görenler şaşkına döndü! Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları olay oldu

Hande Erçel oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla son döneme damga vuran isimlerden oldu. Son dönemin en önemli kadın oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de makyajsız haliyle olay yarattı. Hande Erçel hayranları makyajsız fotoğrafına büyük ilgi gösterdi. İşte Hande Erçel ve diğer bir çok ünlünün makyajsız fotoğrafları...