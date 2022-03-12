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Hande Erçel'den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin'i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

Hande Erçel dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile magazin gündemine damga vurdu. Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. Eski aşkıyla olan tüm fotoğraflarını silen Erçel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'i çabuk unutan Erçel'in ünlü iş insanıyla aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 12.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 15:55
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Hande Erçel’den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

Dizi aşkı gerçek olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin magazin en çok konuştuğu çiftlerden olurken ikiliden kötü haber gelmişti.

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Hande Erçel’den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

İkili geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırmış, Bürsin sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye sokmuştu.

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Hande Erçel’den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

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Hande Erçel’den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

Bütün bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Hande Erçel’den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

İddiaya göre; Erçel, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşamaya başladı.