12 Mart 2022, Cumartesi
Hande Erçel'den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin'i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte
Hande Erçel dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile magazin gündemine damga vurdu. Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. Eski aşkıyla olan tüm fotoğraflarını silen Erçel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'i çabuk unutan Erçel'in ünlü iş insanıyla aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 12.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 15:55
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