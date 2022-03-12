Hande Erçel'den yeni aşk bombası! Kerem Bürsin'i çabuk unuttu! O iş insanıyla birlikte

Hande Erçel dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile magazin gündemine damga vurdu. Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. Eski aşkıyla olan tüm fotoğraflarını silen Erçel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'i çabuk unutan Erçel'in ünlü iş insanıyla aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.