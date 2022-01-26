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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Dizi setinde tanışıp birbirine aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Çıktıkları Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan eden ikiliden kötü haber geldi. Erçel ve Bürsin aşkı bitti. Bürsin'in barışma çabalarına Erçel'in net bir şekilde olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 10:51
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Hande Erçel, geçen hafta ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Çiftin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.