26 Ocak 2022, Çarşamba
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı
Dizi setinde tanışıp birbirine aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Çıktıkları Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan eden ikiliden kötü haber geldi. Erçel ve Bürsin aşkı bitti. Bürsin'in barışma çabalarına Erçel'in net bir şekilde olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 10:51
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