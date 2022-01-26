Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı bitti! Tüm kapıları kapattı

Dizi setinde tanışıp birbirine aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Çıktıkları Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan eden ikiliden kötü haber geldi. Erçel ve Bürsin aşkı bitti. Bürsin'in barışma çabalarına Erçel'in net bir şekilde olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor.