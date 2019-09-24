Hande Erçel son paylaşımıyla olay oldu!

Hande Erçel son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Genç oyuncunun hayranları yıldzı isim hakkında merak ettiklerine internetten cevap arıyor. Hande Erçel sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca sosyal medya sallandı. Hande Erçel hayranları makyajsız fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. İşte Hande Erçel ve diğer bir çok ünlünün makyajsız fotoğrafları...