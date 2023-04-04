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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hakan Karahan oğlu dünyaevine girdi. Oyuncunun ilk evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan, Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile Los Angeles'ta evlendi. Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları düğüne katılırken Hakan Karahan'ın en büyük fobisi nedeniyle en güzel gününde oğlunu yalnız bıraktı. Bakın Hakan Karahan'ın oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmasına sebep olan fobisi neymiş...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:04
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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

En son atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan kayınpeder oldu. Fakat oğlunun düğününü göremedi.

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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Duruman, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile geçen hafta Los Angeles'ta evlendi.

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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Çiftin ailesi ve dostları düğündeydi ama Karahan yoktu. Başarılı oyuncunun oğlunun düğününe niye gitmediği ortaya çıktı.

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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, meğer Karahan'ın uçak fobisi varmış.

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Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

13 saatten fazla süren Los Angeles uçuşunu göze alamamış ve oğlunu yalnız bırakmış.