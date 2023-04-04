Hakan Karahan fobisi nedeniyle oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hakan Karahan oğlu dünyaevine girdi. Oyuncunun ilk evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan, Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile Los Angeles'ta evlendi. Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları düğüne katılırken Hakan Karahan'ın en büyük fobisi nedeniyle en güzel gününde oğlunu yalnız bıraktı. Bakın Hakan Karahan'ın oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmasına sebep olan fobisi neymiş...