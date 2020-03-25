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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Hadise ve Kaan Yıldırım, yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlamış ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti. İkilinin aşkı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkarken şimdi de Kaan Yıldırım'ın paylaşımı çifti ele verdi. Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin evinden yaptığı paylaşım birlikte karantinaya girdiklerini kanıtladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 12:19
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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde karantinaya girdi. Çifti Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ele verdi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Uzun bir süredir özel hayatıyla ilgili sorulara sürekli tepkisiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını fotoğraftaki bir detayla ele veren ikili bu sefer de paylaşımlarıyla birlikte karantinada olduklarını ispatlamış oldu.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

AYNI EVDE YAŞIYORLAR

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Bir ilan da yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Çift, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından dizi çekimleri ve konserlerin iptal olmasıyla kendilerini eve kapattı. Bu süreci ayrı geçirmek istemeyen ikili aynı evde kalmaya başladı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Kaan Yıldırım'ın poz verdiği koltuğun Hadise'nin evindeki koltuk olduğu ortaya çıktı.