Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde karantinaya girdi! Paylaşımı ele verdi

Hadise ve Kaan Yıldırım, yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlamış ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti. İkilinin aşkı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkarken şimdi de Kaan Yıldırım'ın paylaşımı çifti ele verdi. Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin evinden yaptığı paylaşım birlikte karantinaya girdiklerini kanıtladı.