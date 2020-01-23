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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları kadar dansları ve sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Hadise, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Özel hayatıyla sevenleri tarafından mercek altına alınan Hadise'nin kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 23.01.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 17:45
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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları

Fotoğraf ve video paylaşımlarıyla Instagram'da gündemden düşmeyen Hadise, yine sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Hadise son paylaşımlarıyla sevenlerinin ilgi oldağı odu.

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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları

Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan Hadise'nin o pozları...

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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları
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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları
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Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları

Özel hayatıyla da merak konusu olan Hadise'nin kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Hadise kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...