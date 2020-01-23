Hadise son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! İşte Hadise'nin o anları

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları kadar dansları ve sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Hadise, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Özel hayatıyla sevenleri tarafından mercek altına alınan Hadise'nin kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları.