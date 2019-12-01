Hadise annesiyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hadise aktif kullandığı sosyal medya hesabından annesi ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü popçu Hadise şarkıları ve özel hayatıyla olduğu kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Hadise'nin annesiyle olan pozu sonrası internet dünyasında araş ünlülerin anneleri araştırıldı. İşte Hadise'nin ve ünlülerin anneleri...