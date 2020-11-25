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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hababam Sınıfı'ndaki gerçek şoke etti! Milyonlar bunu konuşuyor Hababam Sınıfı'ndaki gerçek şoke etti! Milyonlar bunu konuşuyor
Türk sinemasının kült filmlerinden olan Hababam Sınıfı, yıllar geçse de milyonları kahkahalara boğuyor. Bugün bir kez daha ekranlara gelen Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Hababam Sınıfı ile ilgili gerçeğe vakıf olanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Hababam Sınıfı ile ilgili milyonları şaşırtan gerçek...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 05:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 05:09
Hababam Sınıfı, Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında yer alıyor. Yıllar geçse de büyük beğeniyle izlenen Hababam Sınıfı ile ilgili bilinmeyen detaylar milyonları şaşkına çeviriyor. İşte Hababam Sınıfı ile ilgili milyonları şaşırtan gerçekler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki, tünel kazarak okuldan kaçma sahnesini muhakkak hepimiz hatırlarız. Kaçış planı yapılırken tahtada yer alan çizim Hababam'daki haytaların yapamayacağı kadar düzgündü. Aslında hakikaten o krokiyi çizen Hababam tayfasından biri çıktı.
Aslında hakikaten o krokiyi çizen Hababam tayfasından birisiymiş. Bu krokiyi çizen filmde az repliklileri olmasına rağmen sima olarak en çok tanınanlardan Dilaver'den başkası değil.
Tünel kazarak kaçma planı yapmak için tahtaya çizilen görüntü ise filmin çekildiği Adile Sultan Kasrı'nın krokisidir.
Dilaver'in mühendislik tahsili yaptığını bilen Ertem Eğilmez "Hadi mühendis bey, şuraya bir kaçış planı yapalım" diye görevi ona emanet etti