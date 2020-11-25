Hababam Sınıfı'ndaki gerçek şoke etti! Milyonlar bunu konuşuyor

Türk sinemasının kült filmlerinden olan Hababam Sınıfı, yıllar geçse de milyonları kahkahalara boğuyor. Bugün bir kez daha ekranlara gelen Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Hababam Sınıfı ile ilgili gerçeğe vakıf olanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Hababam Sınıfı ile ilgili milyonları şaşırtan gerçek...