Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

Dünyanın en güzel 100 kadını arasında yer alan Fahriye Evcen, iş için objektiflerin karşısına geçti. Uzun süredir ailesi ve kendi özel anlarını paylaşan Evcen'in yeni fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından tam puan aldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafları...