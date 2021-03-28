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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar Dünyanın en güzel 100 kadını arasında yer alan Fahriye Evcen, iş için objektiflerin karşısına geçti. Uzun süredir ailesi ve kendi özel anlarını paylaşan Evcen'in yeni fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından tam puan aldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafları... Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:53
Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü.
Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor.
İşte Fahriye Evcen'in o pozları...