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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

Dünyanın en güzel 100 kadını arasında yer alan Fahriye Evcen, iş için objektiflerin karşısına geçti. Uzun süredir ailesi ve kendi özel anlarını paylaşan Evcen'in yeni fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından tam puan aldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:53
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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi.

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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen eşsiz güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yine güzelliği ile baş döndürdü.

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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor.

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Güzelliğiyle baş döndürdü! Fahriye Evcen'den çok konuşulacak pozlar

İşte Fahriye Evcen'in o pozları...