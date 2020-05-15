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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu...

Oya Aydoğan 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesini ölüm yıldönümünde andı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 11:58
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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…

Yeşilçam'ın usta isimlerinde Oya Aydoğan, 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı.

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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü:


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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…

"Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim. Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın."

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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.