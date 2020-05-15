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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu...
Oya Aydoğan 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesini ölüm yıldönümünde andı.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 11:58
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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
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Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
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- 102
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…
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- 102
Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı: Tam 4 yıl oldu…