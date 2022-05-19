19 Mayıs 2022, Perşembe
Gülşen’den eleştirilere yanıt: Duruşum çok net
Son dönemde şarkılarından çok kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, bir giyim markasıyla iş birliği yaptığı koleksiyonunu tanıttı. Kıyafetleri nedeniyle aldığı eleştirilere bu koleksiyonla yanıt verdiğini söyleyen şarkıcı, kendisinden sonra birçok ismin sahneye iddialı kıyafetlerle çıkmasına dair açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:34
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