Gülşen’den eleştirilere yanıt: Duruşum çok net

"SORU İŞARETİNE MAHAL VERECEK HİÇBİR DURUMUM YOK"

Ünlü şarkıcı "Benim için gurur verici ilham olmak, ilham almak da güzel. Benim dışarıdan soru işaretine mahal verecek hiçbir durumum yok. Her şeyim o kadar net ki, hayattaki duruşum çok net. Söylemek istediğim her şeyi dışavurum olarak yansıtıyorum her halimle. Kıyafet bunun bir parçası, her konuda net duruşum var" şeklinde konuştu.