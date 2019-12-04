Guido Senia Şeyma Subaşı'ya ihanet ettiği iddialarını hakaret ederek yalanladı

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile bir yıllık evliliğini bitirmesinden çok kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün şaşırtan görüntüler ortaya çıkmış ve Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'yı Türk bir kadınla aldattığı iddia edilmişti. Bir haber sayfasının paylaşımına cevap veren Senia, "Nasıl aptal olunabiliyor" diyerek herkesi şaşırttı.