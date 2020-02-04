04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Bir süre önce oyunculuğu bırakarak kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı yardımlarla pek çok kişinin gönlüne taht kurdu. Gamze Özçelik hakkında son olarak Göztepe'deki evini satarak Afrika'da yüzlere su kuyusu açtığı iddiası gündeme gelmişti. Özçelik'ten hakkında çıkan haberlere açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 17:41
  • 1
  • 8
Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Gamze Özçelik'in Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye sattığı, bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği öne sürüldü

  • 2
  • 8
Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Bir dönemin gözde oyuncularından olan Gamze Özçelik, uzun zaman önce mesleğini tamamen bırakıp maneviyata yönelmişti.

  • 3
  • 8
Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahipleri için canla başla mücadele veren Özçelik, pek çok insanın gönlünde taht kurmuştu.

  • 4
  • 8
Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

EVİNİ SATTI, SU KUYULARI AÇTIRDI

Gamze Özçelik hakkında, Göztepe'de bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki evini sattığı ve o parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

  • 5
  • 8
Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği iddia edilen Özçelik, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.