Gamze Özçelik'ten hakkındaki iddialara yanıt verdi

Bir süre önce oyunculuğu bırakarak kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı yardımlarla pek çok kişinin gönlüne taht kurdu. Gamze Özçelik hakkında son olarak Göztepe'deki evini satarak Afrika'da yüzlere su kuyusu açtığı iddiası gündeme gelmişti. Özçelik'ten hakkında çıkan haberlere açıklama geldi.