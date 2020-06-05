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Haberler Galeri Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu, 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Ancak ikili arasındaki çocuk kavgası bitmedi. Birbirleri hakkında karşılıklı davalar açan eski eşler arasında sular durulmadı. Bahar Kerimoğlu, kendisine hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla Fikret Kuşkan'a karşı tedbir kararı aldırdı. Kuşkan tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:01
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Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti GALERİ DEVAM EDİYOR

Fikret Kuşkan'la eski eşi Bahar Kerimoğlu arasındaki çocuk kavgası bitmedi.

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Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Bahar Kerimoğlu, üç ay önce mahkemeye başvurarak 11 yıl önce boşandığı eski eşi Kuşkan'ın kendisini "Benim daha kim olduğumu anlamadın, şimdi not et, not etmezsen icrayla çocuğu alacağımı bil" mesajlarıyla tehdit ettiğini öne sürüp koruma talep etti.

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Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Oyuncu Bahar Kerimoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdığı eski eşi Fikret Kuşkan karara itiraz etti.

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Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Oyuncunun avukatı, "Kerimoğlu, açtığı davalar ile Fikret Kuşkan'ı huzursuz etmeye çalışmaktadır. Kerimoğlu, Kuşkan'a 'Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, komplekslerinden sıyrıl yoksa onu tatillerde bile zor görürsün' diyerek tehdit etmektedir" dedi.

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Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Ancak mahkeme, tedbir kararının usulüne uygun olarak verildiği ve yasaya aykırı bir durumun olmaması nedeniyle oyuncunun itirazını reddetti.