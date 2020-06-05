Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu, 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Ancak ikili arasındaki çocuk kavgası bitmedi. Birbirleri hakkında karşılıklı davalar açan eski eşler arasında sular durulmadı. Bahar Kerimoğlu, kendisine hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla Fikret Kuşkan'a karşı tedbir kararı aldırdı. Kuşkan tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme bu itirazı reddetti.