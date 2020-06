Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmadı! Mahkeme itirazı reddetti

Bahar Kerimoğlu, üç ay önce mahkemeye başvurarak 11 yıl önce boşandığı eski eşi Kuşkan'ın kendisini "Benim daha kim olduğumu anlamadın, şimdi not et, not etmezsen icrayla çocuğu alacağımı bil" mesajlarıyla tehdit ettiğini öne sürüp koruma talep etti.