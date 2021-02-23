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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi
Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı villasında yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz evine gelen şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda gözyaşlarına boğulan şarkıcı duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 17:08
Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi.
Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.