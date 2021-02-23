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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı villasında yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz evine gelen şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi. Engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda gözyaşlarına boğulan şarkıcı duygusal anlar yaşattı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 17:08
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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, ailesini göremeyince sinir krizleri geçirdi. Ünlü şarkıcının engelli çocuğu ve ailesine kavuştuğu anlarda duygusal anlar yaşandı.

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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villalın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte ünlü şarkıcısı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi.

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Evinde yangın çıkan Çılgın Sedat sinir krizi geçirdi

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.