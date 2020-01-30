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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor
'Adanalı' dizisinde canlandırdığı karakteriyle adını duyuran Tuğçe Özbudak son olarak İşte Benim Stilim yarışmasında yer almıştı. Uzun süre sonra tekrar ortaya çıkan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetikler nedeniyle tanınmaz hale geldi. 2. Sayfa programına katılan Özbudak yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor' demesi şaşırttı. İşte Tuğçe Özbudak'ın o açıklamaları…
Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 14:38
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