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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı karakteriyle adını duyuran Tuğçe Özbudak son olarak İşte Benim Stilim yarışmasında yer almıştı. Uzun süre sonra tekrar ortaya çıkan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetikler nedeniyle tanınmaz hale geldi. 2. Sayfa programına katılan Özbudak yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor' demesi şaşırttı. İşte Tuğçe Özbudak'ın o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 14:38
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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, 'dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor' dedi.

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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

İşte Tuğçe Özbudak'ın açıklamalarından satır başları…

Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım.

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Estetikten tanınmaz hale gelen Tuğçe Özbudak: Dudaklarım gözüme küçük görünüyor

Ankara'dan İstanbul'a geldim. O zaman masum bir kızdım. 'Masumluğunu kaybetti' diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…