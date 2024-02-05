Esra Erol'da karısı oyun bağımlısı olan eşin isyanı! "Oyun bağımlısı eşim internet paketi almak için alyansını sattı"

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa katılan Adem Alagöz'ün hikayesi damga vurdu. Programa teyzesi Seçil ile katılan Adem Alagöz eşi Zeynep Alagöz'ün savaş oyunları bağımlısı olduğunu bu yüzden evdeki interneti kapattığını fakat eşinin parmağındaki alyansı satarak internet yüklediğini söyledi. Konuyla ile ilgili konuşan Alagöz, "Eşim 1 senedir oyun bağımlısı. Evle hiç ilgilenmiyordu, otizm hastası çocuğumuza bakmıyordu. İnterneti kestim ama fayda etmedi. İnternet almak için alyansını sattı. Sonra da evden kaçtı" dedi. İşte detaylar…