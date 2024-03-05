Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi



Sabriye hanımın açıklamaları şöyle: "Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Necat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. 3. Sınıfa gidiyordu. Ve ona "baba" diyordu. Sonra Giresu'ndan bir ev aldı. Kendi oraya yerleşti. Ben gidip geliyordum. Hem bana ve kızıma baktığı için güvendim. Bana ablamlar diyordu ki "Bu adama güvenme.