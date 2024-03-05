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Haberler Galeri Esra Erol'da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

Esra Erol'da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, kızı Nermin'in 70 yaşındaki kendisinin eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:58
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Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

Ünlü sunucu Esra Erol'un bugünkü programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, 70 yaşındaki Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi

Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi


Sabriye hanımın açıklamaları şöyle: "Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Necat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. 3. Sınıfa gidiyordu. Ve ona "baba" diyordu. Sonra Giresu'ndan bir ev aldı. Kendi oraya yerleşti. Ben gidip geliyordum. Hem bana ve kızıma baktığı için güvendim. Bana ablamlar diyordu ki "Bu adama güvenme.