05 Mart 2024, Salı
Esra Erol'da akılalmaz olay! Annesinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendi
ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, kızı Nermin'in 70 yaşındaki kendisinin eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:58
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