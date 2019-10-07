Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





