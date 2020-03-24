Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

Salı akşamlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta büyük bir ilgiyle takip edilirken dizi oyuncularının da özel hayatı mercek altına alındı. Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren ve en çok merak edilen oyuncularından olan Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi

