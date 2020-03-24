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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adeta bir efsane haline geldi. EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları mercek altında. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 15:45
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

Salı akşamlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta büyük bir ilgiyle takip edilirken dizi oyuncularının da özel hayatı mercek altına alındı. Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren ve en çok merak edilen oyuncularından olan Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

MELİKE İPEK YALOVA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.