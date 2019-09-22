Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu Salı akşamı kaldığı yerden başlayacak. Alparslan Çakırbeyli rolüyle tanınan Yunus Emre Yıldırımer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkat çeken isim oldu. Başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı sevenlerinin merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi ile olan pozu herkesi şaşırttı. Eşinin de kendisi gibi bir oyuncu olduğunu birçok hayranı bilmiyordu. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri...