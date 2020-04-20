20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 163. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Hiç tanımadıkları bir düşmandan darbe alan Çakırbeyliler yaşananlar sonrası hedef tahtasına oturtulurken masa, komutayı almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz düzenlenen oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan için kalkacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 14:26
  • 1
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 164'ncü bölüm fragmanı yayınlandı.

  • 2
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

Hurşit'in ölümüyle sarsılan Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır.

  • 3
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.

  • 4
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir.

  • 5
  • 10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.