Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da komuta Hızır’dan alınacak mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 163. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Hiç tanımadıkları bir düşmandan darbe alan Çakırbeyliler yaşananlar sonrası hedef tahtasına oturtulurken masa, komutayı almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz düzenlenen oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan için kalkacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...