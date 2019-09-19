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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşi hayranları tarafından merak ediliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonuna sayılı günler kala Yunus Emre Yıldırımer, dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer eşiyle magazin gündeminde çok konuşuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü olması ve ünlü bir dizi de rol alması herkesi şaşırttı. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:39
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir. Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, sezon finali yaptığı dönemde Alpaslan Çakırbeyli'si yani Yunus Emre Yıldırımer ile gündeme oturdu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.