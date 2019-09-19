Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de ünlü çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşi hayranları tarafından merak ediliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonuna sayılı günler kala Yunus Emre Yıldırımer, dizinin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer eşiyle magazin gündeminde çok konuşuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de ünlü olması ve ünlü bir dizi de rol alması herkesi şaşırttı. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





