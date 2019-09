Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri adından sık sık söz ettiren Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Rol arkadaşıyla sevgili olduğu iddia edilen Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları....

Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ