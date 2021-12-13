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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmacılarının suçlamalarıyla magazin gündemine oturan Erkan Özerman, yeni bir skandalla gündeme geldi. Erkek adaylara 'masaj yap' şeklinde taciz mesajları attığı iddia edilen Özerman'ın hafta sonu gerçekleşen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "gerizekalılar, kapat önünü o…pu" gizi sözler söylediği video ifşa oldu.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 17:05
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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

Best Model yarışmasında çekilen bir video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu videoda podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

'MASAJ' MESAJLARININ ARDINDAN BİR İFŞA DAHA

Daha önceki Best Model yarışmasında genç erkek yarışmacılara 'masaj' istediği yönünde mesajlar attığı iddiaıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve ardı ardına eski yarışmacılardan kendisiyle ilgili skandal iddialar öne sürülen organizatör Erkan Özerman ile ilgili magazin bombalarının ardı arkası kesilmiyor.

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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

Haftasonu gerçekleşen Best Model yarışmasında çekilen videonun ifşa olmasıyla sosyal medyada gözler Erkan Özerman'a çevrildi.

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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

"KAPAT ÖNÜNÜ O...PU"

Videodaki erkek sesinin Özerman'a ait olduğu ve ünlü organizatörün podyumdaki kızlara "Kapat önünü o...pu" dediği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Best Model yarışmacılarını taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman hakkında taciz iddialarının ardı arkası kesilmemişti. Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında günlerce eski yarışmacıların katılarak ortaya attıkları iddialar magazin gündemini sarsmıştı. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili skandalları gündeme getirmişti.