Erkan Özerman’dan yeni skandal! Best Model yarışmacılarına küfür yağdırdı

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmacılarının suçlamalarıyla magazin gündemine oturan Erkan Özerman, yeni bir skandalla gündeme geldi. Erkek adaylara 'masaj yap' şeklinde taciz mesajları attığı iddia edilen Özerman'ın hafta sonu gerçekleşen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "gerizekalılar, kapat önünü o…pu" gizi sözler söylediği video ifşa oldu.