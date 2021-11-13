13 Kasım 2021, Cumartesi
Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!
Usta oyuncu Erkan Can, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Efsane dizi Mahallenin Muhtarları ile kariyerinde dönüm noktası yaşayan Erkan Can, çocukluğu, ailesi ve araba merakı hakkında konuştu. Meslek hayatında yaşadığı kazayı anlatan usta oyuncu, sahnede yediği tokat sonucu kulak zarının patladığını ve işitme cihazı takıldığını söyledi. İşte Erkan Can'ın Sabah yazarı Merve Yurttapan'a anlattıkları...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:35
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