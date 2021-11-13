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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Usta oyuncu Erkan Can, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Efsane dizi Mahallenin Muhtarları ile kariyerinde dönüm noktası yaşayan Erkan Can, çocukluğu, ailesi ve araba merakı hakkında konuştu. Meslek hayatında yaşadığı kazayı anlatan usta oyuncu, sahnede yediği tokat sonucu kulak zarının patladığını ve işitme cihazı takıldığını söyledi. İşte Erkan Can'ın Sabah yazarı Merve Yurttapan'a anlattıkları...

Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:35
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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Kimi zaman esprili, kimi zaman sert, çokça dobra ama her zaman samimi ve içten biri Erkan Can... Çocukluğu Bursa'da geçti. Tiyatroya ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Belediyenin konservatuvarına girdikten sonra hayatı değişti. Birçok oyunda izleyiciyle buluştu. Kariyerindeki dönüm noktası ise bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı rol oldu. Erkan Can, arabalara karşı aşırı ilgili, doğa aşığı ve hayvan dostu, yani çok yönlü biri... Samimi açıklamalarda bulunan Erkan Can kulağındaki işitme cihazının nedenini de anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Bu hafta köşemde, usta oyuncu Erkan Can hakkındaki bilinmeyenleri anlatacağım. Kimi zaman esprili, kimi zaman sert, çokça dobra ama her zaman samimi ve içten biri Erkan Can... Çocukluğu Bursa'da geçti. Tiyatroya ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Belediyenin konservatuvarına girdikten sonra hayatı değişti. Birçok oyunda izleyiciyle buluştu.

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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Kariyerindeki dönüm noktası ise bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı rol oldu. Can, arabalara karşı aşırı ilgili, doğa aşığı ve hayvan dostu, yani çok yönlü biri... Mahalle kültürünün içinde büyümüş, çocukluğu ailesiyle köylerde geçmiş.

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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

EŞEKTEN ÇOK DÜŞTÜM

Okul tatil olduğunda hemen anne babasının köyüne koşan Can, hayvanlarla iç içe geçirdiği keyifli yıllardan şöyle bahsediyor: "İki köyümüz var, babamın ve annemin köyü. İkisi de Yenişehir'de. Okul biter bitmez hemen köye giderdim. 10-12 ineği güderdim. Çok sayıda inek, keçi, koyun güttüm. Hep ineğin başında olman lazım yoksa başkalarının bahçelerine girip her şeyi ziyan ederler. Keçi gütmek zordur. Çocukluğum müthiş keyifli geçti. Köy çocuğuyum. Babam köy öğretmeniydi."

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Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor: "Eşeğe binip teyzemin köyüne, Akçapınar'a giderdim tıngır mıngır... Benim kadar eşekten düşen yoktur. Dayımın bir eşeği vardı, arkadaş gibiydik. Seninle şakalaşır, dereden geçer, hergelelik yapıp seni düşürürdü. Mesela teyzemin köyünde çok fazla kaz vardır. Didiklerler, zor kaçarsın eve."