Erkan Can sahnede tokat yedi kulak zarı patladı!

Kimi zaman esprili, kimi zaman sert, çokça dobra ama her zaman samimi ve içten biri Erkan Can... Çocukluğu Bursa'da geçti. Tiyatroya ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Belediyenin konservatuvarına girdikten sonra hayatı değişti. Birçok oyunda izleyiciyle buluştu. Kariyerindeki dönüm noktası ise bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı rol oldu. Erkan Can, arabalara karşı aşırı ilgili, doğa aşığı ve hayvan dostu, yani çok yönlü biri... Samimi açıklamalarda bulunan Erkan Can kulağındaki işitme cihazının nedenini de anlattı.