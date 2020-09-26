Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 2. sezon için geri sayım başladı. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan iki tanıtım geldi. Dizinin 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in obaya geldiği görülüyor. Oba halkının "Ertuğrul Bey'im hoşgeldiniz" sözleri obada yankılanırken, Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği aksakallıların liderinin Osman Bey'e söylediği " "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!" sözler dikkat çekti.Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi girecek dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı ve yeni sezona dair tüm detaylar...