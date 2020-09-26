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Haberler Galeri Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 2. sezon için geri sayım başladı. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan iki tanıtım geldi. Dizinin 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in obaya geldiği görülüyor. Oba halkının "Ertuğrul Bey'im hoşgeldiniz" sözleri obada yankılanırken, Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği aksakallıların liderinin Osman Bey'e söylediği " "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak!" sözler dikkat çekti.Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi girecek dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı ve yeni sezona dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 13:34
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Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!
Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? Fenomen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna dair detaylar ortaya çıktı. Büyük beğeni toplayan 28. bölüm fragmanı ile Ertuğrul Bey'in obaya geri döndüğü görülüyor. Oba halkı tarafından efsane şekilde karşılanan Ertuğrul Bey'in gelişi ile nelerin değişeceği merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Ertuğrul Bey karakterine Yeşilçam'ın usta sanatçısı Tamer Yiğit hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!
Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNÜYOR!

Kuruluş Osman'ın 28. bölüm fragmanında oba halkının "Ertuğrul Bey'im hoş geldiniz" sözleri büyük merak uyandırdı. Yeni sezonda Ertuğrul Bey karakterini usta isim Tamer Yiğit canlandıracak.

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Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!
Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK*

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 28. bölüm fragmanı "Yakında" başlığıyla yayınlandı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak 28. bölüm 2. fragmanı ile yeni sezon tarihinin belli olması bekleniyor.

İşte Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı:

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Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!
Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI

atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ı da ekledi. Ünlü oyuncu Arslan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.

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Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!
Efsane karşılama! Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor! Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman? 28. bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK İSİM: ERKAN AVCI

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.