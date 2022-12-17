Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum. Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.