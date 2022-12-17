17 Aralık 2022, Cumartesi
Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi
İki çocuğunun babası Emre Altuğ ile ayrılığının ardından hayatını kimseyi almayan Çağla Şıkel Edis'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Yaz aylarından beri sık sık bir arada görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde el ele göz göze görülmüşlerdi. Edis'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilen Şıkel önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara böyle tepki verdi...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 10:46
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