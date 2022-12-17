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Haberler Galeri Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

İki çocuğunun babası Emre Altuğ ile ayrılığının ardından hayatını kimseyi almayan Çağla Şıkel Edis'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Yaz aylarından beri sık sık bir arada görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde el ele göz göze görülmüşlerdi. Edis'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilen Şıkel önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara böyle tepki verdi...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 10:46
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Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Manken Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi.

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Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Çağla Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.

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Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

MEĞER AŞK BOMBASINDAN DA ÖTEYMİŞ!

Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetmişti…

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Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum. Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

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Edis’le evleniyor mu? Çağla Şıkel evlilik teklifi iddialarına böyle cevap verdi

Ancak bu kez durum farklıymış! Edis ile Çağla Şıkel'in samimiyeti 'arkadaşlık' değil 'aşk'mış! Hatta aşklarının yazın başladığını öğrendim.