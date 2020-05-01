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EDHO’nun Melike Meftun’u Selda Alkor: Avrupa’ya Amerika’ya baktıkça ülkemle gurur duyuyorum...
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Melike Meftun karakterine hayat veren Selda Alkor, koronavirüs salgını nedeniyle iki aydır evinden çıkmadı. 77 yaşındaki usta oyuncu Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına karşı ülkemizin verdiği mücadeleyi takdir ettiğini söyleyen Alkor, "Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorum. Sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın! Biz sağlık alanında çok başarılıyız. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum..." dedi.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:42
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