Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Geçtiğimiz gün ev sahibiyle yaşadığı kira tartışmasıyla gündem olan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberiyle gündem oldu. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkla olay olan ve ilişkisinin arkasında durduğunu söyleyen Ece Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Erken, 'Bence kendinizden utanın' dedi.