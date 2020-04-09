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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Geçtiğimiz gün ev sahibiyle yaşadığı kira tartışmasıyla gündem olan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberiyle gündem oldu. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkla olay olan ve ilişkisinin arkasında durduğunu söyleyen Ece Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Erken, 'Bence kendinizden utanın' dedi.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 10:35
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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaştı. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine evden çıkacağını söyledi.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Bu haberle sosyal medyada olay olan Erken kısa süre önce de evli sevgilisinin evine gidip arabalarına zarar vererek gündem olmuştu.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Arabalara zarar verdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberleriyle gündem oldu.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Berna Mahmutyazıcıoğlu ile 15 senedir evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Erken şimdi de ayrıldığını açıkladı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ayrıldığını böyle duyurdu!

Erken açıklamasında "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm" dedi.