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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı

Türk müziğinin en önemli isimlerinden olan Ebru Gündeş yıllar öncesine ait fotoğrafıyla gündem oldu. Benzersiz sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden olan Ebru Gündeş, ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Ebru Gündeş'in yıllar içinde yaşadığı değişimi görenler inanamadı. İşte Ebru Gündeş'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:39
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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı

Sesiyle müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden olan Ebru Gündeş'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Gündeş ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…

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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı

Birce Akalay

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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı

Burcu Özberk

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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı
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Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı