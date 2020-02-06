Ebru Gündeş’in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı! Eski haline kimse inanamadı

Türk müziğinin en önemli isimlerinden olan Ebru Gündeş yıllar öncesine ait fotoğrafıyla gündem oldu. Benzersiz sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden olan Ebru Gündeş, ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Ebru Gündeş'in yıllar içinde yaşadığı değişimi görenler inanamadı. İşte Ebru Gündeş'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...