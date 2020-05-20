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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!

2012 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Ebru Akel ve iş adamı Özer Sancak 2012 yılında oğulları Eren'i kucağına almıştı. Karantina sürecini evde geçiren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. 6 ay önce ayrılığın eşiğinden dönen çiftin kavgalarının karantina döneminde arttığı ve evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:11
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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina sürecinde Ebru Akel ve Özer Sancak'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!

Hürriyet'in haberine göre; 2012 yılında Hotel Les Ottomans'da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelmiş, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde yeniden gergin günler yaşamaya başlamış.

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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!

Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren'le birlikte vakit geçiriyor.

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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!

Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.

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Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!