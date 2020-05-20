HaberlerGaleriEbru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!
Ebru Akel ve Özer Sancak evliliklerini kurtarmaya çalışıyor!
2012 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Ebru Akel ve iş adamı Özer Sancak 2012 yılında oğulları Eren'i kucağına almıştı. Karantina sürecini evde geçiren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. 6 ay önce ayrılığın eşiğinden dönen çiftin kavgalarının karantina döneminde arttığı ve evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:03Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:11