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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

Yıllar önce Rusya'da çekilen bir gelin - damat fotoğrafı dünyayı sallamıştı. Fotoğraftaki gelin için 'dünyanın en çirkin gelini' yorumları yapılmış ve hatta gelinin çirkinliği yüzünden eşiyle ayrılacağı bile iddia edilmişti. 'Dünyanın en çirkin gelini' bu yorumları görünce adeta hayatını baştan aşağı değiştirdi ve büyük bir dönüşüme başladı. Son halini görenler 'aynı kişi olamaz' yorumlarını yaptı. İşte 'dünyanın en çirkin gelini'nin muhteşem değişimi...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 05:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 05:08
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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

İnternette dolaşırken bu fotoğrafı görmeyen olamaz. Çünkü bu fotoğraftaki gelin, ''dünyanın en çirkin gelini'' ilan edildi. Capslerin vazgeçilmezi olan bu fotoğraftaki gelin, 'çirkin' yaftası canına tak edince öyle bir değişim geçirdi ki...

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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

HERKES ONUNLA DALGA GEÇTİ!

Çiftin uyumsuzluğunu dile getirenler onları dalga konusu haline getirdiler. Bu fotoğrafların altına pek çok insan en iyimser haliyle kilolu ve çirkin gelin şeklinde yorumlarda bulundular. Onun bu hassas konusu yıllar boyunca sosyal medyada dalga konusu haline getirildi.

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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

İLK ÖNCE YORUMLARI ÖNEMSEMEDİLER

İç güzelliğe önem veren çift bir süre sonra tabi ki gelen yorumları umursamamaya hatta kendileri de gülmeye başladı. Kilolu halinin fotoğraflarını yükleyen kadın herkese bir hayat dersi vermek istiyordu.

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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER

Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.

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'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı!

İŞTE O GELİNİN SON HALİ

Şimdiler bir çocuk annesi olan genç kadın, sıkı diyetler yaptı, ameliyat geçirdi. Saçlarını değiştirdi, dişlerini yaptırdı, egzersizlerini arttırdı.