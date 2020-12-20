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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı! 'Dünyanın en çirkin gelini' olarak nam salmıştı! Değişimiyle herkesi utandırdı! Yıllar önce Rusya'da çekilen bir gelin - damat fotoğrafı dünyayı sallamıştı. Fotoğraftaki gelin için 'dünyanın en çirkin gelini' yorumları yapılmış ve hatta gelinin çirkinliği yüzünden eşiyle ayrılacağı bile iddia edilmişti. 'Dünyanın en çirkin gelini' bu yorumları görünce adeta hayatını baştan aşağı değiştirdi ve büyük bir dönüşüme başladı. Son halini görenler 'aynı kişi olamaz' yorumlarını yaptı. İşte 'dünyanın en çirkin gelini'nin muhteşem değişimi... Giriş Tarihi: 20.12.2020 05:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 05:08
İnternette dolaşırken bu fotoğrafı görmeyen olamaz. Çünkü bu fotoğraftaki gelin, ''dünyanın en çirkin gelini'' ilan edildi. Capslerin vazgeçilmezi olan bu fotoğraftaki gelin, 'çirkin' yaftası canına tak edince öyle bir değişim geçirdi ki...
GALERİ DEVAM EDİYOR HERKES ONUNLA DALGA GEÇTİ!
Çiftin uyumsuzluğunu dile getirenler onları dalga konusu haline getirdiler. Bu fotoğrafların altına pek çok insan en iyimser haliyle kilolu ve çirkin gelin şeklinde yorumlarda bulundular. Onun bu hassas konusu yıllar boyunca sosyal medyada dalga konusu haline getirildi.
İLK ÖNCE YORUMLARI ÖNEMSEMEDİLER
İç güzelliğe önem veren çift bir süre sonra tabi ki gelen yorumları umursamamaya hatta kendileri de gülmeye başladı. Kilolu halinin fotoğraflarını yükleyen kadın herkese bir hayat dersi vermek istiyordu.
KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER
Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.
İŞTE O GELİNİN SON HALİ
Şimdiler bir çocuk annesi olan genç kadın, sıkı diyetler yaptı, ameliyat geçirdi. Saçlarını değiştirdi, dişlerini yaptırdı, egzersizlerini arttırdı.