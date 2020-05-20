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Haberler Galeri Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken bu kez de dünyaca ünlü yıldızdan gelen yorumla gündeme geldi. Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat Engin Altan Düzyatan'la ilgili paylaşımı dikkat çekti. Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı The Revenant (Diriliş) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel önemine dikkat çeken Mehwish, "büyük ahlaki derslere sahip" olduğunu söylediği diziye övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:13
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Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi ile dünyaca ünlü oyuncu Mehwish Hayat'ın kalbini fehtetti! Dünyaca ünlü Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı The Revenant (Diriliş) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı. Mehwish, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da devlet televizyonunda Urduca yayımlanması kararını desteklediğini açıkladı.

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Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel önemine dikkat çeken Mehwish, "büyük ahlaki derslere sahip" olduğunu söylediği diziye övgüler yağdırdı.

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Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'a olan beğenisini de gizlemeyen Mehwish, Düzyatan'ı "çok yakışıklı" bulduğunu söyledi.

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Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Mehwish, Engin Altan Düzyatan için "Biraz Leonardo DiCaprio gibi, değil mi?" sorusunu sordu. Devlet televizyonunda Urduca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Pakistan'da fırtına estirmeye devam ediyor. Ülkeyi adeta kasıp kavuran dizinin bölümleri, yayımlandığı günlerde video paylaşım platformu YouTube'da en çok izlenenlerin başında geliyor.

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Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımına gelen Diriliş Ertuğrul detayı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile geçtiğimiz gün dikkat çekti.