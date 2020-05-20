Dünyaca ünlü oyuncudan Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’a övgü: 'Çok yakışıklı aynı...'

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken bu kez de dünyaca ünlü yıldızdan gelen yorumla gündeme geldi. Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat Engin Altan Düzyatan'la ilgili paylaşımı dikkat çekti. Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı The Revenant (Diriliş) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel önemine dikkat çeken Mehwish, "büyük ahlaki derslere sahip" olduğunu söylediği diziye övgüler yağdırdı.