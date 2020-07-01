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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 18:19
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

NECİP MEMİLİ

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı!

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU